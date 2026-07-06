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Samsun'da boya deposunda yangın

Samsun'da boya deposunda yangın
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir boya deposunda çıkan yangın kısa sürede bina dışına taştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde bir boya deposunda yangın çıktı. Alevler kısa sürede bina dışına taşarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yangın, Tekkeköy ilçesi 23 Nisan Mahallesi Hürriyet Sokak'taki bir boya deposunda çıktı. Kısa sürede yayılan alevler deponun dışına taştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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