Hafif ticari aracın çarptığı bisikletli ağır yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 77 yaşındaki bisikletli ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu kara yolu Dörtyol mevkisinde Ordu istikametine seyir halinde olan İ.Ö. (53) idaresindeki hafif ticari araç bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen M.M'ye (77) çarptı.
Ağır yaralanan M.M, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel