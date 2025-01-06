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Samsun'da Bilim Eğitimi: 2024'te 114 Bin Öğrenci Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü'nden Yararladı

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Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü projeleri, 2024 yılı boyunca 114 bin 310 öğrenciye bilimsel eğitim ve etkinlikler sundu. Başkan Halit Doğan, bu projelerin geleceğin bilim insanlarını yetiştirmede önemli adımlar attığını belirtti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü'nden 2024 yılında 114 bin 310 öğrenci yararlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, TEKNOFEST'in kalıcı izlerinden biri olarak Kent Park içinde hayata geçirilen Bilim Samsun 2024 yılı boyunca 80 bin 810 öğrenciye eğitim verdi. Bu süreçte birçok önemli etkinliğe imza atarak 8 farklı atölye ile öğrencilere deneyimsel öğrenme fırsatları sunarak bilimsel keşiflerine de katkı sağladı. Resim sergileri, veli çocuk etkinlikleri ay gözleme etkinlikleri gibi etkinliklerin yanı sıra ara tatil ve yaz tatillerinde düzenlenen atölye etkinlikleri öğrencilerin tatil boyunca bilimsel keşifler yaparak eğlenceli zaman geçirmelerini sağladı.

Yaz aylarında düzenlenen çocuk şenlikleri, Bilim Samsun bahçesinde dört farklı etkinlikle gerçekleştirildi. 2024 yılı boyunca Bilim Samsun, çeşitli TÜBİTAK projelerine ev sahipliği yaptı ve Erasmus+ projesi kapsamında yurt dışından gelen öğrencilere ve öğretmenlere yönelik atölye etkinlikleri düzenlendi. Ayrıca, TÜBİTAK 4004 Çağrısı kapsamında iki merkez dört farklı projeyle başvuruda bulunurken yine her iki merkez, TEKNOFEST 2024'te Adana'da stant açarak eğlenceli atölye etkinlikleriyle Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü'nü daha geniş kitlelere tanıttı.

Bilim ve teknolojiyi toplumun her kesimine ulaştırmak amacıyla kurulan Keşif Kampüsü, 2024 yılında 33 bin 500 öğrenciye eğitim vererek büyük bir başarı elde etti. Yıl boyunca düzenlediği atölyeler, etkinlikler ve projelerle öğrencilere bilimsel bilgi ve beceriler kazandırmaya devam etti. Keşif Kampüsü, ayrıca veli çocuk atölyeleri, proje şenlikleri, sömestr tatilinde gerçekleştirilen etkinlikler ve belirli gün ve haftalarda düzenlenen programlarla binlerce öğrenciye ulaşarak eğitim faaliyetlerini geniş bir kitleye yaydı. Keşif Kampüsü, 2024 yılında etkinliklerini yerel bölgelere de taşıyarak Türkiye'nin farklı illerinden öğrencileri misafir etti. Yaz Okulu Programı, yaz aylarındaki çocuk şenlikleri ve farklı ilçelerde düzenlenen ilçe çocuk şenliklerindeki atölye etkinliklerine binlerce öğrenci katıldı. Ayrıca, Keşif Kampüsü, Köy Okulu Programı ve Veli Akademisi gibi projelerle öğrencilere ve velilere yönelik eğitimler düzenleyerek bilimsel bilgiyi daha geniş bir kitleye ulaştırmayı başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 2024 yılının Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü için bilimsel ve eğitsel anlamda büyük başarılarla dolu bir yıl olduğunu vurguladı.

Doğan, binlerce öğrenciye ulaşarak bilim ve teknolojiyi toplumun her kesimine yayma noktasında önemli adımlar attıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu merkezlerimiz sadece bir eğitim alanı olmanın ötesinde her bir evladımızı geleceğin bilim insanları, teknoloji liderleri ve yenilikçi düşünürleri olarak yetiştirmek amacıyla varlığını sürdürüyor. Bizler için en büyük yatırım çocuklarımıza yaptığımız yatırımdır. Çünkü biliyoruz ki bu yatırımlar hem onların hayatlarını dönüştürür hem de ülkemizi daha aydınlık bir geleceğe taşır. Bilimin ışığında, merkezlerimizdeki her bir öğrencimiz kendini geliştiren, sorgulayan, yenilikçi fikirler üreten bireyler olarak yetişiyor. Bizler evlatlarımızın daha fazla bilgiye ulaşmalarını, bilimi sevip bu yolda ilerlemelerini istiyoruz. 2025 yılı için de hedefimiz bu başarıyı daha da büyütmek, daha fazla evladımıza ulaşmak ve bilimsel eğitimle donanmış nesiller yetiştirmek."

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
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