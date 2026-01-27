Haberler

Samsun'da bir kişinin araçta bıçak ve satırla öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli adliyede

Samsun'un Canik ilçesinde bir kişinin bıçak ve satırla öldürülmesi olayı ile ilgili gözaltına alınan 3 zanlı, adli makamlara sevk edildi. Olay, bir araçta meydana geldi ve bir kişi yaşamını yitirdi.

Samsun'un Canik ilçesinde bir kişinin araçta bıçak ve satırla öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan 3 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Bir araçta Ferit M.'nin (45) bıçak ve satırla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan G.S. (38), D.A.S. (38) ve A.S.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye götürüldü.

Düvecik Mahallesi'nde bir araçta 24 Ocak'ta aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine G.S. (38), Ferit M.'yi (45) bıçak ve satırla yaralamış, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ferit M.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Şüpheli G.S, olayda kullandığı bıçak ve satırla polis merkezine giderek teslim olmuş, soruşturma kapsamında G.S'nin eşi D.A.S. ile oğlu A.S. de gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
