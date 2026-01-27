Haberler

Samsun'da bir kişinin araçta bıçak ve satırla öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

Samsun'un Canik ilçesinde bir kişinin bıçak ve satırla öldürülmesi sonrası gözaltına alınan kadın ile eşi ve oğlu tutuklandı. Olay, bir araçta meydana geldi ve zanlı G.S. suç aletiyle polise teslim oldu.

Samsun'un Canik ilçesinde bir kişinin araçta bıçak ve satırla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan kadın ile eşi ve oğlu tutuklandı.

Bir araçta Ferit M'nin (45) bıçak ve satırla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan G.S. (38), D.A.S. (38) ve A.S.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Düvecik Mahallesi'nde bir araçta 24 Ocak'ta aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine G.S. (38), Ferit M.'ye (45) bıçak ve satırla saldırmış, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ferit M.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Şüpheli G.S, olayda kullandığı bıçak ve satırla polis merkezine giderek teslim olmuş, soruşturma kapsamında G.S'nin eşi D.A.S. ile oğlu A.S. de gözaltına alınmıştı.

Haberler.com
