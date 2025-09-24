Samsun'da Baz İstasyonu Tepkisi: Mahalleli Yer Değiştirmesi İstiyor

SAMSUN'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesine kurulan baz istasyonu, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Mahalleli, istasyonun çocuk parkı ve yaşam alanlarına çok yakın bir noktaya konulduğunu ve başka bir yere taşınmasını istedi. Denizevleri Mahalle Muhtarı Dursun Yiğit, "Bizim baz istasyonunun kurulmasına olan tepkimiz yasal olmayan bir yerde olması. Yasal olan düzgün bir yere kurulmasını bizlerde isteriz" dedi.

İlçeye bağlı Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil kısmı üzerine bugün sabah saatlerinde kurulan baz istasyonu mahalle halkının tepkisine neden oldu. Mahalleli baz istasyonuna karşı olmadıklarını fakat kurulan yerin çevresinde çocuk parkı, yürüyüş yolları ve konutların bulunduğunu söyledi.

Baz istasyonunun yanlış yere kurulduğunu belirten mahalle sakini Fatih Kesim, "Şehrimizin en güzide yeri olan Adnan Menderes Bulvarı üzerinde çevreye uyumsuz insan sağlığına zarar veren uygulamada mahalle halkı olarak bilgilendirilmeden böyle bir işlem yapıldı. Kamu yararı hiçbir zaman insan sağlığının önüne geçemez. İnsan sağlığını tehdit eden ve bizleri radyasyon ışınlarına maruz bırakan baz istasyonunu istemiyoruz. Kaldırılmasını Büyükşehir Belediyesi'nden talep ediyoruz. Yanlış bir yer seçimi yapılmıştır insan sağlığına zarar vermektedir" diye konuştu.

DAHA ETİK BİR KONUMA KURULMASINI İSTİYORUZ

Baz istasyonunun yasal olmayan bir yere kurulduğunu belirten Denizevleri Mahalle Muhtarı Dursun Yiğit, "Bizim baz istasyonunun kurulmasına olan tepkimiz yasal olmayan bir yerde olması. Yasal olan düzgün bir yere kurulmasını bizlerde isteriz. Burada ikamete çok yakın bir yer olduğu için halkın sağlığı tehlikede. Çocuk parkının ve vatandaşın yürüyüş yaptığı yere kurulmasını istemiyoruz. Biz baz istasyonunun kurulmasına karşı değiliz. Daha etik bir konuma kurulmasını istiyoruz" dedi.

