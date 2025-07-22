Samsun'da Baraj Gölünde İki Genç Boğuldu

Samsun'da Baraj Gölünde İki Genç Boğuldu
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren iki genç, gözden kayboldu. Yapılan arama çalışmaları sonucunda, 18 yaşındaki İsmail Özdemir ve Emirhan Gülünay'ın cansız bedenleri bulundu.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde serinlemek amacıyla baraj gölüne giren iki genç boğuldu.

Alınan bilgiye göre, 18 yaşlarındaki İsmail Özdemir ve Emirhan Gülünay, serinlemek amacıyla Kılıçgüney Baraj Gölü'ne girdi.

Özdemir ve Gülünay'ın bir süre sonra suda gözden kaybolduğunu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Amirliği ile jandarma, dalgıç ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dalgıç ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Özdemir ve Gülünay'ın cansız bedenleri sudan çıkarıldı.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
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