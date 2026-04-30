Samsun'da baraj gölünde bulunan 1500 metre ağa el konuldu

Samsun'un Bafra ilçesinde, Derbent Baraj Gölü'nde kaçak avcılıkta kullanılan 1500 metre sahipsiz ağ ele geçirildi.

İç sularda su ürünleri avcılığı yasağının başlamasının ardından Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri birimi ekipleri, Derbent Baraj Gölü'nde kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Yapılan kontrolde gölde serili halde tespit edilen 1500 metre sahipsiz ağ bulundu. Ağlara takılan ve canlı oldukları belirlenen 20 sazan balığı, ekipler tarafından tekrar suya bırakıldı.

Yetkililer, av yasağı süresince iç sulardaki denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.