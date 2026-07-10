Samsun'da aracın döşemesinin altına gizlenmiş 47 ruhsatsız tabanca bulundu

Samsun'da, aracın döşemesinin altına gizlenmiş 47 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir aracı Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu kara yolundaki uygulama noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramada, döşemesinin altında oluşturulan bölmelere saklanan 47 ruhsatsız tabanca, 3 sürgü takımı, namlu, 47 irca yayı-mili takımı, 43 iğne ve yay takımı, 58 iğne ile 1357 çeşitli silah parçası ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.