Samsun'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Samsun'un Havza ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahaleleriyle söndürüldü. Yangın, 150 dekar tarım arazisine zarar verdi.

Ağçamahmut Mahallesi kırsalında, biçilmiş tarım arazisindeki anızlarda yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeni ile olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.

Yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza ve Vezirköprü İtfaiye Grup Amirliği, Havza Orman İşletme Şefliği ve SASKİ ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesine bölge halkı ekiplere destek oldu.

Çıkan yangın nedeniyle 150 dekar tarım arazisinde zarar meydana geldi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
