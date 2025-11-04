Haberler

Samsun'da Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Güncelleme:
Samsun'un Atakum ilçesinde bir otomobil ile çarpışan ambulans devrildi. Kaza sonucunda ambulance bulunan şoför, iki ATT görevlisi, bir hasta ve refakatçisi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde otomobil ile çarpışıp devrilen ambulansın şoförü ile 2 ATT görevlisi, hasta ve refakatçisi yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Körfez Mahallesi Toplu Konut Bulvarı ile Atatürk Bulvarı'nın kesişiminde meydana geldi. Emre K. (23) yönetimindeki 06 DZ 9419 plakalı otomobil ile Barış E. (25) yönetimindeki 34 ET 1613 plakalı hasta taşıyan ambulans çarpıştı. Kazada yan yatan ambulansın şoförü Barış E., ATT görevlileri Seval B. (28) ile Mehmet U. (27), ambulanstaki hasta Gamze Ç. (33) ve refakatçisi Nurten Ç. (54) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası çevredeki hastanelere götürülüp, tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
