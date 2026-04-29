Samsun'da alkollü sürücünün aracından bıçak, fişek ve alkol çıktı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde alkollü sürücünün aracından bıçak, fişek ve alkol çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Mayıs ilçesinde yapılan uygulamada şüpheli bir aracı durdurdu.

Sürücü A.A'nın yapılan kontrolde 1.64 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Araç içinde yapılan aramada, çok sayıda yapma alkol olduğu değerlendirilen şişeler, 4 bıçak ve 4 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında, adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Recep Bilek
ABD'nin ablukayı uzatacağı iddiası petrol fiyatlarını uçurdu

ABD'den gelen haber piyasaları sarstı
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde ortalık yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

Tatilde kalbi duran genç oyuncu Oktay Çubuk korkuttu

Ünlü oyuncunun tatilde kalbi durdu! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson şimdi yandı

İstediği oluyor! Artık rahat rahat tatile gidebilir

Arif Kocabıyık, İYİ Parti'den CHP'ye geçti

İYİ Parti'den ayrıldı! İşte yeni adresi
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde ortalık yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası

Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası
Fener taraftarı kahrolacak! Tedesco'ya talip çıktı bile

Beklenen oldu!