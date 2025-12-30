Halat koptu, çıkartılmaya çalışılan tekne yine denize düştü

SAMSUN'un Atakum ilçesinde marinada alabora olan tekne çıkartılırken bağlanan halat koptu. Tekne yeniden denize düşerken, o anlar cep telefonuna yansıdı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki marinada meydana geldi. Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait tekne, rüzgar nedeniyle alabora oldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye belediyeye bağlı itfaiye ve vinç sevk edildi. Batan tekne ekipler tarafından halat ile vince bağlandı. Tekne, çıkarıldığı sırada bağlı olduğu halatın kopması sonucu yeniden denize düştü. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi. Ekiplerin çalışmasıyla batan tekne çıkarıldı.