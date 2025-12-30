Haberler

Halat koptu, çıkartılmaya çalışılan tekne yine denize düştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesindeki marinada alabora olan bir tekne, çıkarılmak isterken bağlı olduğu halatın kopması sonucu tekrar denize düştü. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde marinada alabora olan tekne çıkartılırken bağlanan halat koptu. Tekne yeniden denize düşerken, o anlar cep telefonuna yansıdı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki marinada meydana geldi. Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait tekne, rüzgar nedeniyle alabora oldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye belediyeye bağlı itfaiye ve vinç sevk edildi. Batan tekne ekipler tarafından halat ile vince bağlandı. Tekne, çıkarıldığı sırada bağlı olduğu halatın kopması sonucu yeniden denize düştü. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi. Ekiplerin çalışmasıyla batan tekne çıkarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Eski hakemden bomba iddia: Süper Lig'den bir kulüp küme düşürülebilir

Eski hakemden bomba iddia: Süper Lig'den bir kulüp küme düşürülebilir
Yok böyle bir rakam! Köylüler inatlaştı, kahvehanenin kirası 126 bin TL'ye yükseldi

Köylüler inatlaştı, kahvehanenin kirasını duyan kulaklarına inanamıyor
Ahmed Kutucu ezeli rakibe imza atabilir! İşte istenen rakam

Ezeli rakibe imza atabilir! İşte istenen rakam
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Tırdan yük indiren işçiye yıldırım çarptı! Dehşet anları kamerada

Tırdan yük indiren işçiye yıldırım çarptı! Dehşet anları kamerada