Haberler

Samsun'da Aile Yılı Tanıtım Faaliyeti Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Havza ilçesinde, 2025 Aile Yılı tanıtım faaliyetleri çerçevesinde Mobil Sosyal Hizmet Merkezi ile bilgilendirme yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte, sosyal hizmet modelleri ve programları hakkında vatandaşlara bilgi verildi.

Samsun'un Havza ilçesinde, 2025 Aile Yılı tanıtım faaliyetleri kapsamında Mobil Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) aracı ile tanıtım ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde Havza Sosyal Hizmet Merkezi personelinin katılımıyla Kevser Parkı'nda Mobil SHM aracı ile "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı" kapsamında saha çalışması gerçekleştirildi.

Açılan stantlarda vatandaşlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen sosyal hizmet modelleri, destek programları, aile danışmanlığı, sosyal yardımlar, çocuk, kadın, engelli ve yaşlı bireylere yönelik hizmetler hakkında bilgilendirme ve rehberlik faaliyetleri yapıldı.

Ayrıca çalışma kapsamında danışanların bireysel ihtiyaçlarını yerinde değerlendirerek yönlendirme ve başvuru süreçlerine ilişkin bilgilendirmeler de yapılarak 2025 Aile Yılı faaliyetleri çerçevesinde toplumda aile bilincinin güçlendirilmesi, sosyal dayanışmanın artırılması ve dezavantajlı gruplara yönelik farkındalık oluşturulması amacıyla tanıtıcı broşürler dağıtıldı.

Stantları ziyaret eden çocuklara ise balon hediye edilerek yüz boyama faaliyeti gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 ton altın heyecanı! İlçe girişi 25 metre kazıldı

3 ton altın heyecanı! İlçe girişi 25 metre kazıldı
3 ilimizde vatandaşa sucuk yerine dil yedirmişler: Bakanlık markaları tek tek ifşa etti

Üç ilimizde vatandaşa sucuk yerine bakın ne yedirmişler
Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'a bir ünlü isim daha katıldı

Acun Ilıcalı Duyurdu: Survivor 2026'ya bir ünlü isim daha katıldı
Haftalarca yok! İlkay Gündoğan'ın sakatlığı belli oldu

Yıldız futbolcudan taraftarı kahreden haber
3 ton altın heyecanı! İlçe girişi 25 metre kazıldı

3 ton altın heyecanı! İlçe girişi 25 metre kazıldı
Bir müze daha soyuldu! Yüzlerce altın ve gümüş para çalındı

Bir müze daha soyuldu! Yüzlerce altın ve gümüş para çalındı
Yenidoğan davasında tarihi duruşma başladı! Savcı Yavuz Engin'le ilk yüzleşmede gerginlik

Türkiye'nin kilitlendiği yüzleşme! Duruşmada gerginlik çıktı
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
Survivor'ın yıldızı Nagihan Karadere'ye adeta nazar değdi: Şu halime bakın

Ünlü isme adeta nazar değdi! Son halini gören şaştı kaldı
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
Organik diye sattılar, içinden neler çıktı neler

Organik diye sattılar, içinden neler çıktı neler
Arda Güler İspanyolları hayrete düşürdü

Arda İspanyolları hayrete düşürdü
İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak

İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.