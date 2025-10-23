Samsun'da Aile Yılı Tanıtım Faaliyeti Gerçekleştirildi

Samsun'un Havza ilçesinde, 2025 Aile Yılı tanıtım faaliyetleri kapsamında Mobil Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) aracı ile tanıtım ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde Havza Sosyal Hizmet Merkezi personelinin katılımıyla Kevser Parkı'nda Mobil SHM aracı ile "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı" kapsamında saha çalışması gerçekleştirildi.

Açılan stantlarda vatandaşlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen sosyal hizmet modelleri, destek programları, aile danışmanlığı, sosyal yardımlar, çocuk, kadın, engelli ve yaşlı bireylere yönelik hizmetler hakkında bilgilendirme ve rehberlik faaliyetleri yapıldı.

Ayrıca çalışma kapsamında danışanların bireysel ihtiyaçlarını yerinde değerlendirerek yönlendirme ve başvuru süreçlerine ilişkin bilgilendirmeler de yapılarak 2025 Aile Yılı faaliyetleri çerçevesinde toplumda aile bilincinin güçlendirilmesi, sosyal dayanışmanın artırılması ve dezavantajlı gruplara yönelik farkındalık oluşturulması amacıyla tanıtıcı broşürler dağıtıldı.

Stantları ziyaret eden çocuklara ise balon hediye edilerek yüz boyama faaliyeti gerçekleştirildi.