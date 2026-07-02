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Samsun'da 900 litre etil alkol ele geçirildi

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Samsun'da düzenlenen operasyonda 900 litre etil alkol ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen operasyonda 900 litre etil alkol ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekipler, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 900 litre etil alkol ele geçirdi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / İlyas Gün
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