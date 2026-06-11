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Samsun'da 90 litre etil alkol ele geçirildi

Samsun'da 90 litre etil alkol ele geçirildi
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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 90 litre etil alkol ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 90 litre etil alkol ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 90 litre etil alkol ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek
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