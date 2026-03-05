Samsun'da 6 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 araç karıştı. İlk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Kazada çıkan yangın 3 araca daha sıçradı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 6 aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeni Samsun Caddesi'nde 6 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Çarpışmanın etkisiyle kazaya karışan araçların birinde çıkan yangın, 2 araca daha sıçradı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ise 3 araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Recep Bilek