Samsun'da 6 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 araç karıştı. İlk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Kazada çıkan yangın 3 araca daha sıçradı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 6 aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Samsun Caddesi'nde 6 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Çarpışmanın etkisiyle kazaya karışan araçların birinde çıkan yangın, 2 araca daha sıçradı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ise 3 araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Recep Bilek
