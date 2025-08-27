Samsun'da 53 Bin Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen operasyonda, ahıra gizlenmiş 53 bin 872 sentetik ecza hapı ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 19 Mayıs ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Adresteki ahırda yapılan aramada, arı kovanlarının arkasına saklanmış çuvallar içinde 53 bin 872 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan E.A. (40) emniyete götürüldü.
