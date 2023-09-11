Samsun'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

SAMSUN - Samsun'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza; Samsun'un Kavak ilçesi girişinde bulunan istasyon alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan 55 ACE 210 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beraber diğer şeritte seyir halinde olan 05 AE 918 plakalı panelvan tipi araca çarptı. O sırada aynı yol üzerinde seyir halinde olan 05 ACK 328 plakalı otomobil de 55 ACE 210 plakalı otomobille çarpıştı. 3 aracın karıştığı kazada yaralanan 7 kişi Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.