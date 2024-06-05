Samsun'da 29 Arıtma Tesisiyle Çevre Kirliliği Önleniyor

Samsun'da 2024 yılının ilk 5 ayında 29 arıtma tesisinde 34 milyon 272 bin 880 metreküp atık suyun arıtıldığı bildirildi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun'un yeşil ve mavinin şehri olduğunu söyledi.

Hedeflerinin geleceğe daha temiz ve nefes alan bir Samsun bırakmak olduğuna işaret eden Doğan, "Tarım, sanayi, ulaşım, spor, kültür ve turizm potansiyelleriyle bölgenin merkezi olan Samsun, Büyükşehir Belediyesinin yatırım ve projeleriyle her geçen gün gelişiyor. İnsan sağlığı ile tüm canlıların ekolojik yaşamının korunmasına büyük önem veren Belediye, SASKİ koordinesinde 17 ilçenin tamamında kurulan atık su arıtma tesisleriyle çevre kirliliğinin önüne geçiyor." ifadelerini kullandı.

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) bünyesinde 9'u ileri biyolojik, 6'sı biyolojik, 9'u paket, 1'i stabilizasyon havuzu, 4'ü de doğal olmak üzere 29 arıtma tesisi bulunduğunu vurgulayan Doğan, şöyle devam etti:

" Samsun Büyükşehir Belediyesi, yerleşim yerlerinden gelen evsel atık suları kanalizasyon şebekeleriyle atık su arıtma tesislerine aktarıyor. Burada deşarj standartlarına uygun olarak arıtılan sular, tesisin bulunduğu yere göre akarsu veya denize deşarj ediliyor. Arıtılmış suların bir kısmı tesislerde yeşil alan sulama ve proses suyu olarak kullanılıyor. 2023 yılında 79 milyon 815 bin 481 metreküp, bu yılın ilk 5 ayında da 34 milyon 272 bin 880 metreküp atık suyu arıtarak çevre kirliliğinin önüne geçtik. 10 bin 154 tonu geçen yıl olmak üzere 17 ayda toplamda 12 bin 57 ton arıtma çamurunu çevreye zarar vermeden bertaraf ettik."

Doğan, Samsun'un, tüm ilçelerinde arıtma tesisi bulunan Karadeniz'in tek şehri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Arıtma tesislerimiz, hem halkımızın sağlıklı bir ortamda yaşaması hem de çevre temizliği konusunda çok önemli bir işlevi yerine getiriyor. Tüm ilçelerimizdeki atık su arıtma tesislerimizle çevremizi temiz tutmaya ve ekolojik yaşamı korumaya devam edeceğiz. Biz, şehrimize ve hemşehrilerimize dokunan, yaşam konforunu artırmayı ve kalite standartlarını yükseltmeyi hedefleyen, sağlığı ön planda tutan, tüm canlıların yaşamını koruyan, çevreci bir belediyeyiz. Dolayısıyla şehrimizin geleceğini inşa edecek projelerimizi hayata geçirirken ve sorunlarımızı çözerken bu anlayışla hareket ediyoruz."