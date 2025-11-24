Haberler

Samsun'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı

Samsun'un Salıpazarı ve Vezirköprü ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen törenlerde, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törenlere kaymakamlar, belediye başkanları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Samsun'un Salıpazarı ve Vezirköprü ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Program öğrenciler tarafından okunan şiirlerle sona erdi.

Törene, Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, Belediye Başkanı Refaettin Karaca, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Kula, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Vezirköprü

Vezirköprü'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Milli Eğitim Müdürlüğü adına çelenk sundu.

Çelenk sunulmasının ardından Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve tüm öğretmenler için saygı duruşunda bulunuldu, akabinde İstiklal Marşı okundu.

Tören, günün anısına Atatürk Anıtı önünde çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Törene, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Nurettin Edis, Şube Müdürleri Burak Akça, Rabia Aydın Dalga ve Alparslan Yüksel, CHP İlçe Başkanı Nazım Kale, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
