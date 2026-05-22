Samsun'da 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'da hakkında 17 yıl 2 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan E.Ç, kovalamaca sonucu yakalandı.
Dolandırıcılık suçlarından toplam 17 yıl 2 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 600 bin lira adli para cezasıyla arandığı belirlenen E.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak