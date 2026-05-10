Samsun'da 15 Temmuz şehidinin annesine Anneler Günü ziyareti

Samsun'un Alaçam ilçesinde 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen Sevgi Yeşilyurt'un annesi, Anneler Günü'nde unutulmadı.

Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı ve eşi Sümeyye Kayabaşı, Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, eşi Gülay Özdemir ile İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mevlüt Şen ve eşi Didem Şen, şehidin annesi Gülbeyaz Yeşilyurt'u evinde ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Ziyarette şehidin annesine çiçek takdim edildi.