Samsun'da 1 kilo 210 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda 1 kilo 210 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yanlarındaki 7 aylık bebekle aile görüntüsü vererek dikkat çekmemeye çalıştığı belirtildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kilo 210 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışını engellemeye yönelik çalışma kapsamında İlkadım ilçesinde operasyon düzenledi.
Operasyonda 2 şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 1 kilo 210 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Yanlarında bulunan 7 aylık bebekle aile görüntüsü vererek dikkat çekmemeye çalıştıkları değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak