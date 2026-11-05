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Samsun Çarşamba Havalimanı'nda AFAD koordinesinde KBRN tatbikatı tamamlandı

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Samsun Çarşamba Havalimanı'nda AFAD koordinesinde KBRN tatbikatı tamamlandı
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Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda AFAD koordinesinde KBRN tehditlerine karşı tatbikat düzenlendi. Senaryo gereği kimyasal madde içeren kargonun hasar alması üzerine harekete geçen ekipler, çevresel güvenliği sağlayarak kimyasal yayılımı önledi.

Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) tehditlerine karşı tatbikat gerçekleştirildi.

Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda acil durumlara hazırlık kapsamında KBRN riskine karşı müdahale süreçlerinin uygulamalı olarak test edilmesi için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla tatbikat yapıldı.

Tatbikatta senaryo gereği kimyasal madde içeren bir kargonun hasar alması üzerine ortaya çıkabilecek zararlı bulaşma riskine karşı ekipler harekete geçti.

Ekipler, riskli alanı kontrol ettikten sonra çevreye yayılabilecek kimyasal maddelerin oluşturabileceği tehlikelere karşı önlem aldı.

Hızlı ve doğru müdahalenin ardından çevresel güvenliğin sağlanmasıyla kimyasal yayılım önlendi.

Tatbikat, başarıyla tamamlandı.

Kaynak: AA
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