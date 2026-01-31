Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda jandarma ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda, 920 sentetik ecza hapı, 3 ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Canik'te belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada, 920 sentetik ecza hapı, 3 ruhsatsız tabanca ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel