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Samsun Canik'te 15 yıl 9 ay hapis cezası olan yağma hükümlüsü yakalandı

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Samsun'un Canik ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yağma suçundan 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü saklandığı adreste yakaladı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Samsun'da kesinleşmiş 15 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, Canik ilçesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "yağma" suçundan 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç'yi (32) saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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