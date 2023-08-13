Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, projeleri hakkında bilgi verdi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Büyükşehir olarak yaptıkları projeler hakkında bilgi verdi. Şehir Kütüphanesi, Yalı Kafe, Marina projesi ve çevreci projeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Büyükşehir olarak yaptıkları projeler hakkında bilgi verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, SBB TV Youtube kanalında konuşan Demir, vatandaşların kendini özel hissedeceği projeler yaptıklarını belirtti.

Şehir Kütüphanesi ve Yalı Kafe örneklerini veren Demir, "Kentte insanları nasıl mutlu kılacağımızın çabası içindeyiz. Samsun'un en kıymetli parselini Şehir Kütüphanesi projesi için kamulaştırdık. Şehir Kütüphaneleri kategorisinde dünyada birinci sırada olan bir kütüphane inşa ediyoruz. Bu projemiz ödül aldı. Sahilde Yalı Kafe'yi inşa ediyoruz. Özel bir tasarım. Tarihi özellikte, çok fonksiyonel bir yapı. Her detayı özel olarak tasarlandı. Bu proje tamamlandığında iddia ediyorum Türkiye'de bu konseptteki tüm yatırımları gölgede bırakacak." ifadelerini kullandı.

Marina projesiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Başkan Demir, şöyle devam etti:

"Marsilya marinasından çok daha güzel, nitelikli bir proje onaylandı. Önümüzdeki dönem inşa edeceğiz. Ne olacak biliyor musunuz? Samsun bir Samsun daha olacak o projeyle birlikte. Kıyıya zarar verecek eleştirileri var. Bu mümkün değil. Aksine kıyıya fayda sağlayan bir yapı. İki yıl simülasyonu sürdü. Orada müthiş bir yaşam alanı olacak. Türkiye'de en iyi planlanan, en iyi projelendirilen marinayı yapacağız."

Gelecek nesiller için çevreci projelere de büyük önem verdiklerine işaret eden Demir, şunları kaydetti:

"Tükettiğimiz enerjiyi üretmek zorundayız. Kullandığımız elektriğe ödediğimiz bedel yıllık 600 milyon liraları buluyor. Yapacağımız GES'lerle mahsuplaşarak elektriğe bu rakamları ödemeyeceğiz. Ladik'te inşası olan proje tek başına kamunun en büyük projesi. 45 megavat gücünde. 55 megavatlık bir proje de yapacağız. Ama bunu Samsun'un dışında yapacağız. 55 megavatlık projeyle kendi rekorumuzu da egale edeceğiz. 5-6 yıl sonra yıllık kazancımız 650 milyon lira. Beş yılda 3 milyar."

Karbon salınımını sıfıra indiren ilk şehir olmayı hedeflediklerini toplu taşımada 20 elektrikli otobüs aldıklarını 20 tane daha alacaklarını belirten Demir, raylı sistemde de artan yolcu yoğunluğunu ilave alacakları 10 tramvayla daha destekleyeceklerini aktardı.

Sümbül Konağı projesini çok önemsediğini belirten Demir, "Orada 10 katlı bir bina vardı. Onu kaldırdık. Çok güzel bir konak yapıyoruz. Karadeniz'in doğudan batıya tüm izlerini taşıyan bir yapı. Çok özel bir mimari. O proje beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Tamamlandığında o alana katacağı hava bambaşka olacak." değerlendirmesinde bulundu.