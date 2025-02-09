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Samsun Bafra'da Ruhsatsız Silah Bulunduran Kişi Tutuklandı

Samsun Bafra'da Ruhsatsız Silah Bulunduran Kişi Tutuklandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde, ruhsatsız tabanca ve fişek bulunduran U.S. isimli kişi, adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Aramalar, Bafra Narkotik Büro Amirliği tarafından gerçekleştirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde ruhsatsız silah bulunduran kişi tutuklandı.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, Bafra Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Mevlana Mahallesi'nde U.S'nin (35) üzerinde ve ikametinde arama yaptı.

Aramalarda, ruhsatsız tabanca ile 7 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan U.S.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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