Haberler

Samsun'da beton direğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Samsun'da beton direğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde, beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü ve yolcusu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü ve beraberindeki yolcu yaralandı.

Hamdi T. (30) yönetimindeki 55 AIV 431 plakalı otomobil, Yakıntaş Mahallesi'nde seyir halindeyken beton direğe çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobilin sürücüsü ile beraberindeki Şeyma T. (25) yaralandı.

Sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu

Umman Körfezi'nde ateşkesi tehlikeye atacak saldırı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir dönemin efsanesi Gülşen Bubikoğlu'nun son hali

Son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı

CHP'den olağanüstü toplantı! Burcu Köksal'a yakın ilçe başkanı görevden alındı

CHP'de Burcu Köksal depremi! Toplantı sonrası görevden alındı
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi

Hantavirüslü gemiden inip düğüne giden Ruhi Çenet'e tepkiler çığ gibi
1.5 saatte servet kazandı

1.5 saatte servet kazandı

Bir dönemin efsanesi Gülşen Bubikoğlu'nun son hali

Son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı

Kıraathane görünümlü kumarhane! Kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar

Çiftçilerin kabusu olan kadınlar! Neyse ki ekipler gerekeni yaptı

İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal'a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj

İşte Özgür Özel'in Burcu Köksal'a attığı tek cümlelik mesaj