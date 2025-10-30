Samsun Bafra'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın

Samsun'un Bafra ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin tesisteki diğer bölümlere sıçramasıyla yangın büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine 13 itfaiye aracı, 4 TOMA, 8 vidanjör ve 50 personel sevk edildi. Ayrıca, bölgeye çok sayıda AFAD ve jandarma ekibi de gönderildi.

Fabrikanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alınırken itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar da???? olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Öte yandan, kent merkezindeki ve çevre ilçelerdeki itfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.