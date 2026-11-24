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Samsun'un Bafra ilçesinde elektrikli şok cihazıyla kaçak avlanan 2 kişi yakalandı.

Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları bir ihbarı değerlendirerek Emenli Mahallesi Kuşaklama Kanalı'nda denetim yaptı.

Kontrollerde, elektrikli şok cihazıyla yasak avcılık yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Ekipler, operasyonda ele geçirilen 20 kilogram sazan balığına, tekneye ve elektrikli şok cihazına el koyarken 2 şüpheliye Su Ürünleri Kanunu'na aykırılık nedeniyle idari para cezası uyguladı.

Kaynak: AA