Samsun Ayvacık'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun Ayvacık'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
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Samsun'un Ayvacık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, yapılan aramada 1045 gram kubar esrar, 51 kök kenevir bitkisi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçede jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik araştırma yürütüldü.

H.T'nin (160) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından şüphelinin evinde arama yapıldı.

Aramada 1045 gram kubar esrar, 51 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.T, jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel
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