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Samsun Ayvacık'ta Narkotik Operasyonu: Sentetik Hap ve Silah Ele Geçirildi

Samsun Ayvacık'ta Narkotik Operasyonu: Sentetik Hap ve Silah Ele Geçirildi
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Samsun'un Ayvacık ilçesinde yapılan narko alan uygulamasında emniyet ekipleri, 18 sentetik ecza hapı, radar tespit cihazı ve kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde emniyet ekiplerince sentetik hap, kurusıkı tabanca ve radar cihazı ele geçirildi.

Ayvacık İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından narko alan uygulaması gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda 18 sentetik ecza hapı, radar tespit cihazı ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
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