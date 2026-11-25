Samsun Atakum'da iklimlendirmeyle Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Samsun Atakum'da evinde iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Aramada 150 gram kubar esrar, 8 kök Hint keneviri ve iklimlendirme sistemi ele geçirildi; şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Samsun'un Atakum ilçesinde evinde iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Bu kapsamda ekipler, evinde iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaşılan şüphelinin adresinde arama yaptı.
Aramada, 150 gram kubar esrar, 8 kök Hint keneviri ve iklimlendirme sistemi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA