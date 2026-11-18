Samsun Atakum'da 9 kök kenevir ele geçirilen operasyonda şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma ekipleri, evinde iklimlendirme sistemi kullanarak kenevir yetiştiren şüpheliyi tespit etti. Operasyonda 9 kök kenevir bitkisi, 1 iklimlendirme sistemi ve 597 kubar esrar ele geçirilirken şüpheli gözaltına alındı.
SAMSUN'un Atakum ilçesinde, evinde iklimlendirme sistemi kullanarak kenevir yetiştiren O.A., gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik Atakum ilçesinde çalışma yaptı. O.A.'nın evinde iklimlendirme sistemi kullanıp kenevir yetiştirdiği tespit edildi. Eve operasyon düzenleyen ekipler, 9 kök kenevir bitkisi, 1 iklimlendirme sistemi ve 597 kubar esrar maddesi ele geçirdi. Olaya ilişkin O.A., gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı