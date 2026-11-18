Samsun Atakum'da 597 gram kubar esrar ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Samsun Atakum'da evinde iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Jandarmanın aramasında 597 gram kubar esrar, 9 kök kenevir bitkisi ve iklimlendirme sistemi ele geçirildi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Samsun'un Atakum ilçesinde evinde iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Bu kapsamda ekipler, evinde iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaşılan şüphelinin adresinde arama yaptı.
Aramada, 597 gram kubar esrar, 9 kök kenevir bitkisi ve iklimlendirme sistemi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA