Asarcık'ta çiftçilere bilgilendirme yapıldı

Samsun'un Asarcık ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde yapılan toplantıda tarımsal üretimde verimliliğin artırılması ve bitki hastalıklarıyla mücadele konuları ele alındı.

Toplantıda çiftçilerin soruları da yanıtlandı.