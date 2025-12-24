Samsun Adliyesi personelinden oluşan ekip afetlerde arama kurtarma yapacak

Adalet Bakanlığının 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından 81 ilde adliye personelinden arama kurtarma ekipleri oluşturulmasına yönelik çalışması kapsamında Samsun Adliyesi bünyesinde kurulan ekip, eğitimlerini tamamladı.

Samsun Adliyesi ekibi, enkazda güvenli hareket, yapı türlerinin tanınması, beton ve ağır yapı elemanlarının kontrollü şekilde kırılması, arama ve tahliye teknikleri, temel ilkyardım ve ekip içi koordinasyon konularında Afet ve Acil Durum (AFAD) Samsun İl Müdürlüğünde teorik ve uygulamalı eğitim aldı.

Uygulamalı çalışmalarda kesici ve delici alet ile benzeri profesyonel ekipmanlarla beton delme ve kesme işlemleri gerçekleştirildi, enkaz altında canlı arama senaryoları üzerine tatbikat yapıldı.

Yapılan eğitim ve sınavları başarıyla tamamlayan Samsun Adliye Personeli Arama Kurtarma Birimi (ADKUR), hafif seviye kentsel arama kurtarma birimi olarak yetkilendirildi.

Samsun Adalet Sarayı Yazı İşleri Müdürü ve Samsun ADKUR sorumlusu Hasan Kılınç, AA muhabirine, "Asrın felaketi" olarak adlandırılan 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Adalet Bakanlığının 81 ili kapsayan bir çalışma başlattığını söyledi.

Gönüllüler 2 yıl eğitim aldı

ADKUR ismiyle bir ekip oluşturulması için 81 il başsavcılığının çalışma başlattığını belirten Kılınç, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının da bu kapsamda gerekli çalışmaları yürüttüğünü dile getirdi.

Samsun Adliyesi olarak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'ın talimatı doğrultusunda ekiplerini oluşturmak için adım attıklarını anlatan Kılınç, yaklaşık 2 yıl süren eğitim sürecinin ardından AFAD'da akreditasyon eğitiminin tamamlanacağını kaydetti.

Küresel konumlama sistemi (GPS), zararlı madde, harita ve teorik eğitim gibi kapsamlı eğitimler aldıklarını vurgulayan Kılınç, "Yazılı sınav sonrası uygulama sınavımız yapıldı. Ardından akredite sürecine girdik. Şu an son aşamasındayız. Hafif seviye kentsel arama kurtarma birimi olarak yetkilendirileceğiz. Samsun Adliyesi Arama Kurtarma Birimi olarak afetlere müdahale etme hakkımız olacak." dedi.

Kurulan arama kurtarma biriminde yazı işleri müdürü, zabıt katibi, mübaşir ve işçilerden oluşan 30 kişinin bulunduğuna dikkati çeken Kılınç, "Arkadaşlarımız özellikle gönüllü olarak bu arama kurtarma biriminde görev almak istedi. Layıkıyla ve görev bilinciyle arama kurtarma faaliyetlerini yapmaya gayret ediyorlar. Çalışmalarında çok da başarılılar." diye konuştu.