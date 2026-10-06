Haberler

Samoa Başbakanı Schmidt, 2007'deki Nazi selamı görüntüleri üzerine özür diledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samoa Başbakanı Schmidt, 2007'de bir aile buluşmasında Nazi selamı verdiği görüntülerin yayımlanması üzerine özür diledi. Schmidt, görüntülerdeki söz ve hareketlerin kendisine ait olduğunu kabul ederek bunların uygunsuz ve incitici olduğunu, siyasi aşırılığı reddettiğini belirtti.

Samoa Başbakanı La'auli Leuatea Schmidt, 19 yıl önce "Heil Hitler (Hitler'e selam)" ifadesini kullanarak Nazi selamı vermesi nedeniyle özür diledi.

Yerel gazete, 2007'de Samoa Parlamentosu Başkan Yardımcısı olan Schmidt'in, Samoa'da aile buluşmasında elinde mikrofonla "Sağ elinizi kaldırın, Heil Hitler" dediği ve Nazi selamı yaptığı anların görüntülerini yayımladı.

Schmidt, konuya ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, görüntülerdeki söz ve hareketlerin kendisine ait olduğunu kabul etti.

Söz konusu ifadelerin ve hareketin "uygunsuz olduğunu ve incinmeye yol açabileceğini" ifade ederek özür dileyen Schmidt, her türlü "siyasi aşırılığı" reddettiğini belirtti.

Yaklaşık 220 bin nüfuslu Samoa'nın Başbakanı Schmidt, İsrail'e güçlü desteğiyle de biliniyor.

Schmidt, Eylül 2025'te göreve başlarken dini törende Yahudilerin kullandığı dua şalını takmıştı.

Kaynak: AA
A Milli Takım'da tarihi düşüş! Tam 38 yıl sonra kabusu yaşadık

Herkes şokta! 38 yıldır olmayan dün gece oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Motorine dev indirim! Gece yarısı pompaya yansıdı

Sessiz sedasız dev indirim geldi! Hesaplar bir gecede değişti
Altın yatırımcısını sevindirecek haber! ABD'den gelen veri dengeleri değiştirdi

ABD'den gelen veri altının seyrini değiştirdi
İki kişinin yardımıyla götürülmüştü! Nejat İşler'in konser öncesi görüntüleri ortaya çıktı

Gecenin sonu çok konuşulmuştu! Nejat İşler saatler önce böyleydi
Bir kentimiz yasta! 'Trafiğin ablası' olarak tanınan polis memuru canına kıydı

'Trafiğin ablası' canına kıydı
Başka bir gezegen değil Türkiye'nin başkenti! Tam 10 milyon yıllık

Başka bir gezegen değil Türkiye! Tam 10 milyon yıllık
Bahçeli: TBMM'de seçimin 2028'de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı

Bahçeli, parti grubundan seçim çağrısı yaptı: TBMM'de karar alınmalı
Dün gece kıyamet koptu! Milyonlar ekranlara kilitlendi

Dün gece kıyamet koptu! Milyonlar ekranlara kilitlendi