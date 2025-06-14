Sami Işık'a Veda Yemeği Düzenlendi

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Adıyaman İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık için veda yemeği düzenlendi. Vali Osman Varol, Işık'ın şehrin gelişimine katkılarını vurguladı ve yeni görevinde başarılar diledi.

Adıyaman İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık'a veda yemeği düzenlendi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Bakanlık emrine atanan Işık için düzenlenen yemeğe katıldı.

Kentteki bir restoranda düzenlenen veda yemeğinde, ilde uzun yıllar boyunca çeşitli kademelerde görev yapan Işık'a, Adıyaman'a sunduğu katkılardan dolayı teşekkür edildi.

Vali Varol, Sami Işık'ın kamu yönetimi tecrübesiyle Adıyaman'ın gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirterek, "Sayın Işık'a bundan sonraki yaşamında ve yeni görevinde ailesiyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum." dedi.

Veda yemeğine, İl Özel İdaresi çalışanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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