Samatya Sahil'de erkek cesedi bulundu

Fatih Samatya Sahili'nde bir yürüyüş sırasında kıyıda çıplak bir erkek cesedi bulundu. Cesedin, iki gün önce kayıp ilanı verilen Levent Dağlaroğlu'na ait olduğu belirlendi. Dağlaroğlu'nun 12 suç kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Samatya Sahil'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sahilde yürüyüş yapan bir kişi kıyıda çıplak erkek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri cesedin Levent Dağlaroğlu'na ait olduğunu belirledi. Öte yandan Dağlaroğlu'nun yakınlarının 2 gün önce kayıp ilanında bulundukları belirlendi.

DAĞLAROĞLU'NUN 12 SUÇ KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Yapılan incelemelerde Levent Dağlaroğlu'nun 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından 12 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Dağlaroğlu'nun cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Olaya ilişkin inceleme devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
