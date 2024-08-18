Samandağ'ta Meryem Ana Yortusu ve Üzüm Bayramı kutlaması yapıldı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Ermeni asıllı Türk vatandaşların yoğun olduğu Vakıflı Mahallesi'ndeki Meryem Ana Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Ayine katılanlar, dualara eşlik etti ve bağ bozumu sonrası çiftçiler için dua okundu. Katılımcılara hirisi ikram edildi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde "Meryem Ana Yortusu" ve "Üzüm Bayramı" kutlaması yapıldı.
Ermeni asıllı Türk vatandaşların yoğun olduğu Vakıflı Mahallesi'ndeki Meryem Ana Kilisesi'nde ayin düzenlendi.
Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın yönettiği ayinde, Episkopos Hovagim Manukyan ile Hatay Ermeni Kiliseleri Pederi Avedis Tabaşyan da yer aldı.
İlahilerin söylendiği ayine katılanlar okunan dualara eşlik etti.
Bağ bozumunun ardından üzümlerini kilise bahçesine getiren çiftçiler için de yılın bereketli geçmesi adına dua okundu.
Ayine katılanlara, kazanlarda buğday ile etin karıştırılmasıyla pişirilen hirisi ikram edildi.