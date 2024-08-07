Samandağ ilçesinde dronla haşere ve sinek ilaçlama yapıldı
Samandağ ilçesinde Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, haşere ve sineklerle mücadele kapsamında dronla ilaçlama gerçekleştirdi. İlçede yaklaşık 50 hektarlık alan ilaçlanırken, sulak alanlar, bataklıklar, drenaj, su kanalları ve derelerde de çalışmalar yapıldı.
Samandağ ilçesinde haşere ve sinekle mücadele kapsamında dronla ilaçlama gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, ilçede yaklaşık 50 hektarlık alanı sinek ve haşerelere karşı ilaçladı.
Ekipler, 6 mahalledeki sulak alan, bataklıklar, drenaj, su kanalları ve derelerde de çalışma gerçekleştirdi.