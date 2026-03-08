Haberler

Hatay'da inşaat malzemelerinin bulunduğu alanda yangın

Hatay'da inşaat malzemelerinin bulunduğu alanda yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki TOKİ konutlarının bulunduğu bölgede inşaat malzemeleri yanan bir alanda yangın çıktı. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, yaralanan olmadı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, TOKİ konutlarının bulunduğu bölgede istiflenen inşaat malzemelerinin bulunduğu alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Samandağ ilçesinde Mağaracık Mahallesinde bulunan TOKİ konutlarının yakınındaki inşaat alanında çıkan. Henüz belirlenemeyen nedenle inşaat malzemelerinin bulunduğu alanda çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın, TOKİ binalarına sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Yangında inşaat malzemelerinde hasar oluşurken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Türkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandıracak

Türkiye KKTC'ye F-16'ları konuşlandırıyor! Tarih belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu

Savaş şiddetleniyor! Devrim Muhafızları'nın can damarı vuruldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Goreztka, Bayern Münih'e veda etti

Galatasaray ve F.Bahçe'nin gündemindeydi! Bayern'e veda etti
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke

İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke
Ukrayna Orta Doğu'ya İran'a karşı dron uzmanları gönderiyor

Trump'ın imdadına yetişti! Ukrayna'dan İran'a karşı hamle
İsrail'den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu

Savaş şiddetleniyor! Devrim Muhafızları'nın can damarı vuruldu
İran hedef listesini değiştirdi! Artık sadece Körfez ülkelerini vurmayacaklar

İran stratejisini değiştirdi! Sadece Körfez ülkeleri vurulmayacak
Trafik ışıklarında yeni dönem: Bakın ne anlama geliyor

Trafik ışıklarında yeni dönem: Bakın ne anlama geliyor