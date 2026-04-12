Samandağ ilçesinde Paskalya ayini düzenlendi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde Paskalya dolayısıyla Azize Tekla Kilisesi'nde ayin yapıldı. Papaz Abdullah Yumurta'nın yönettiği ayinde İncil'den bölümler okundu, dua edildi ve dilekler eşliğinde mum yakıldı. Ayin sonunda boyalı yumurtalar tokuşturuldu. Etkinliğe Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay da katıldı.
Kaynak: AA / Hikmet Say