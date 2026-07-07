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Hatay'da park halindeki araçlara zarar veren şüpheli yakalandı

Hatay'da park halindeki araçlara zarar veren şüpheli yakalandı
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde park halindeki 3 aracın camlarını kıran şüpheli, güvenlik kameraları sayesinde gözaltına alındı. Şüphelinin, karpuz fiyatları nedeniyle diğer pazarcılara öfkelendiği için araçlara zarar verdiği belirtildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, park halindeki 3 aracın camlarını kıran şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki pazar yerinde park halindeki araçlarına hasar verildiğini fark eden sahipleri, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgede çalışma yapan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarından tespit ettikleri şüpheli B.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri süren şüphelinin, Adana'dan getirdiği karpuzların kilogramını 18 liraya sattığını, diğer pazarcıların ise piyasa fiyatının altında satış yaparak kendisini zarara uğrattığını öne sürerek öfkeyle araçlara zarar verdiğini beyan ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Hikmet Say
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