Samandağ'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Hatay'ın Samandağ ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde motosikletin devrilmesi sonunu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Deniz Mahallesi'nde Ceyhan A'nın kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.

Yaralanan sürücü, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hikmet Say
500

