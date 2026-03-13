Samandağ'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Deniz Mahallesi'nde Ceyhan A'nın kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.
Yaralanan sürücü, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hikmet Say