Samandağ'da kepçeyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir motosiklet, kepçeyle çarpışması sonucu sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kepçeyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Ferhat S. idaresindeki 31 ABE 890 plakalı motosiklet, Deniz Mahallesi Mehmet Aslan Caddesi'nde Hakan D. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kepçeyle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İş makinesi sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel
