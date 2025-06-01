Samandağ'da Kurban Bayramı Öncesi Trafik Denetimi

Samandağ'da Kurban Bayramı Öncesi Trafik Denetimi
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekipleri Kurban Bayramı öncesinde trafik denetimi yaptı. Ekipler, araç trafiğinin yoğun olduğu yollarda sürücü belgelerini kontrol etti ve emniyet kemeri ile kask takılması konusunda uyarılarda bulundu.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekiplerince Kurban Bayramı öncesinde trafik denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç trafiğinin yoğun olduğu yollarda denetim yaptı.

Sürücülerin belgelerini kontrol eden ekipler, emniyet kemeri ve kask takılması konusunda uyarılarda bulundu.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel
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